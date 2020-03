Bari calcio, le lettere dei piccoli tifosi recapitate ai nonni con la spesa

BARI - «Nonni, state tranquilli. A voi ci pensiamo noi»: la letterina della piccola Giulia, tifosa del Bari che ha inviato il testo al club, verrà recapitata con la spesa a una delle nonne o dei nonni a cui l’assessorato al Welfare del Comune di Bari sta portando viveri e alimenti durante queste giornate di emergenza Coronavirus.

La foto con il disegno e la lettera ha raccolto centinaia di like sul profilo Instagram del Bari. La società nel post ricorda che si può partecipare a questa iniziativa di solidarietà «per far compagnia ai tanti nonni e nonne che in questo momento hanno bisogno di un pò compagnia e di non sentirsi soli», scrivendo a comunicazione@sscalciobari.it. Le lettere saranno inviate all’assessore al Comune di Bari per i servizi sociali Francesca Bottalico e ai volontari che in questi giorni si stanno occupando dei nonni baresi che vivono da soli.