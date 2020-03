Bari, anziano si mette in fila al market per 4 volte: «Stavo prendendo aria, a casa c'è mia moglie»

Quanto è dura la vita in casa quando fuori c’è la pandemia. #ioconmiamoglienonresisto. Piccolo manuale di sopravvivenza per salvarsi dallo stress del coprifuoco dopo sessantanni di matrimonio. Regola numero uno, offrirsi di uscire di casa per andare a fare la spesa. Regola numero due, approfittare della «comprovata esigenza» per attaccar bottone, salutare gli amici e menarla un po’ per le lunghe. Regola numero tre, quando si rincasa avere pronta una scusa. Lui, 80 anni, capelli bianchi, qualche acciacco legato all’età, ma nulla di serio, è uscito di casa promettendo che sarebbe tornato presto. «Vado alla panetteria che è vicina al mercato coperto di Santa Scolastica - ha detto - lì hanno tutto quello che ci serve». Nella lista della spesa pane, pasta, latte, una confezione di uova, tonno in scatola, dei taralli e due etti di prosciutto. Si è chiuso la porta alle spalle, ha preso l’ascensore e giunto al piano terra ha attraversato l’androne. Ha aperto il portone e una folata di aria fresca lo ha investito.

Si è guardato intorno e tutta quella desolazione lo ha rattristato un po’. Poca gente ma davanti al panificio c’era la fila. Ha atteso pazientemente il suo turno ma quando è giunto per lui il momento di entrare si è girato ed è tornato in fondo alla fila. La scena si è ripetuta almeno per tre volte. Alla quarta fila il nonnetto si è trovato difronte gli agenti della Squadra Volanti che stavano pattugliando l’area mercatale di Picone e che si erano accorti di quel signore dai capelli bianchi che la stava tirando troppo per le lunghe, dando voce a chi ogni volta si ritrovava a far la fila con lui fuori dal negozio. «Ne approfitto per stare un po’ in compagnia, voi non sapete cosa vuol dire stare tutta la giornata in casa solo con mia moglie»