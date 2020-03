Stop file ai market: nel Barese il portale per sapere chi consegna prodotti a domicilio

Come sapere quali attività commerciali, in questo momento così delicato, stanno garantendo il servizio di consegne a domicilio nei comuni del Barese? L'informazione è garantita attraverso un portale, www.portamelo.it, messo a disposizione del Comune di Bari per aiutare i cittadini a ridurre gli spostamenti, e c'è anche la possibilità, da esercenti, di essere inseriti nell'elenco.

“Ancora un bel gesto da parte del mondo delle realtà economiche e produttive che stanno mettendo al servizio della comunità cuore e testa - commenta l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone - Grazie, infatti, alla collaborazione e alla professionalità dei ragazzi che hanno creato il portamelo Portamelo.it, da oggi anche i cittadini baresi possono consultare in ogni momento la lista delle attività che offrono servizio a domicilio. Allo stesso modo tante piccole realtà commerciali cittadine, che in questo periodo stanno facendo uno straordinario lavoro di presidio del territorio e di accoglienza per tanti cittadini, possono registrarsi gratuitamente sul portale per offrire i propri prodotti e servizi alla cittadinanza.

In questo momento mantenere saldo il legame con il negoziante di fiducia è importante per non perdere quei piccoli momenti di normalità che abbiamo bisogno di ritagliarci. Mi piace pensare che in questo momento, in cui siamo tutti chiamati ad abbandonare gran parte delle nostre abitudini per reinventare la quotidianità, riusciremo a imparare cose nuove, mentre le attività commerciali potranno sperimentare nuove modalità di proporsi sul mercato e migliorare la propria offerta”.