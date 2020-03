Decaro è una star social, anche Naomi Campbell stregata dal sindaco di Bari

BARI - Dal quartiere Murat al S.Paolo, passando per il mondo dell’arte. E ora ci si mette anche la moda. Non c’è pace per Antonio Decaro. Eh sì, il primo cittadino di Bari, nelle vesti di sindaco anti-assembramenti, oltre che intrufolarsi in alcuni celebri quadri della storia dell’arte, sempre grazie al web si ritrova protagonista di un post pubblicato su Facebook da Naomi Campbell, la supermodella più famosa al mondo, conosciuta da tutti come la «Venere nera». Il filmato del sindaco barese «bacchettatore», assieme a tutti gli altri primi cittadini italiani, è stato condiviso dalla top model con la frase «Amo gli italiani! Il loro spirito, la creatività, le anime, il loro coraggio, la resilienza, la passione e la compassione. Questa è la compilation aggiornata dei sindaci italiani che perdono la testa per le persone che violano la quarantena #Covid19»

E tra gli amministratori italiani dal pugno di ferro, oltre al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, non poteva poteva mancare il nostro primo cittadino Antonio Decaro con il suo slang e l’esplicito invito rivolto ai furbetti anti-quarantena : «Devi andare a casa!», Anzi: «You must go home», per dirla alla Naomi Campbell.

Chi avrebbe pensato che in un clima di emergenza mondiale, l’attenzione di una super star della moda si posasse proprio sulla Puglia e sulla città di Bari? Ma, sì, alla fine, quando tutto sarà passato, forse di questo periodaccio, oltre che l’Unità dell’Italia e il lavoro di tanti «eroi» ricorderemo anche l’interessamento mostratoci da Naomi Campbell. E chissà che un giorno proprio la «Venere nera» non possa incontrare di persona il super sindaco di Bari, indicato all’intera America come esempio positivo da seguire: « Listen America Listen !».