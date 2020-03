Coronavirus Bari, il sindaco Decaro è una star sul web: i video tradotti anche in cinese

BARI - - Il «metodo Decaro» per disincentivare assembramenti e convincere, anzi costringere, i baresi a tornare a casa anziché stare in giro a bivaccare, sta spopolando anche all’estero. Dopo aver fatto il giro dei Tg italiani e del web, prima in lacrime davanti ai locali chiusi e poi mentre manda via giovani da un parco cittadino e da una spiaggia, i video del sindaco di Bari, Antonio Decaro, sono arrivati in Cina e in Spagna e lunedì il primo cittadino rilascerà una intervista al Wall Street Journal.

Ieri sera, durante il tg dell’emittente spagnola LaSexta, la giornalista, parlando della situazione coronavirus in Italia e ricordando che più di 50mila persone sono state multate per non aver rispettato le restrizioni imposte dal Governo, porta l'esempio del sindaco Decaro. «Il sindaco di Bari, la capitale della regione Puglia, nel sud dell’Italia - dice la giornalista -, pattuglia zone verdi, parchi giochi e aree per il tempo libero per ordinare agli irresponsabili di andare a casa». Anche la tv cinese ha rilanciato uno dei video del sindaco, quello nel quale Decaro manda a casa le persone che prendono il sole e giocano sulla spiaggia barese di «Pane e pomodoro». Il video è stato riproposto integralmente con la voce di Decaro sottotitolata in cinese.