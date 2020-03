Bari, controlli per ordinanza Coronavirus: denunciato un runner

BARI - Proseguono i controlli delle forze dell'ordine per far rispettare l'ordinanza emessa dal sindaco per limitare il contagio da Coronavirus: grazie all’utilizzo del drone, è stato sanzionato un venditore di frutta e verdura nel quartiere San Paolo. Gli si contesta di aver trasgredito l’ordinanza comunale e il codice del strada. Denunciati anche altri due cittadini: uno passeggiava nella notte in Corso Vittorio Emanuele, «senza alcuna valida motivazione di legge» spiegano dal Comune di Bari, l’altro è un runner che correva sul lungomare Imperatore Augusto sebbene residente al quartiere Libertà.