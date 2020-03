Coronavirus, Terlizzi stop alla passeggiate col cane oltre 200 metri da casa

TERLIZZI - A Terlizzi da oggi è vietato sedersi su tutte le panchine della città, sui muretti e comunque è vietato stazionare, anche singolarmente, nelle piazze, nei larghi, sui sagrati delle chiese, nelle aree giochi, nelle isole pedonali, su tutto il territorio cittadino, se non per ragioni di comprovata necessità.

Nella tarda serata di ieri il sindaco Ninni Gemmato ha stretto le ulteriormente maglie dei controlli rafforzando il decreto #iorestoacasa del Governo. Nuove regole anche per chi porta a spasso il cane. La nuova ordinanza sindacale consente il passeggio con animali di compagnia, esclusivamente per le loro esigenze fisiologiche, «non oltre la distanza di 200 metri dalla propria residenza o domicilio, evitando, in ogni caso, assembramenti e mantenendo comunque la distanza di almeno un metro tra le persone».

Per i contravventori multe fino a 500 euro. «Le notizie che arrivano da ogni regione d'Italia sono agghiaccianti» rileva Gemmato. «Si continua a morire per colpa di un virus che cammina con le nostre stesse gambe. Non c'è più tempo. Fermiamoci nelle nostre case. Subito».