Tribunale Bari, liquidare spese avvocati per gratuiti patrocini

BARI - «L'emergenza sanitaria in atto e la conseguente riduzione dell’attività professionale degli avvocati impongono di accelerare nella massima misura possibile la liquidazione delle spese di giustizia». È il provvedimento emesso oggi dal Tribunale di Bari in risposta alla richiesta avanzata dall’associazione forense «Avvocati Ora» di Bari ai presidenti di Tribunale, Corte di Appello e Ordine degli avvocati, nella quale si sollecitava il «pagamento dei decreti di liquidazione» relativi ai gratuiti patrocini e alle difese d’ufficio.

«Molti colleghi - spiegava l’associazione forense barese - si troveranno nella impossibilità di far fronte agli impegni economici connessi all’esercizio della professione e, molto probabilmente, in stato di quasi indigenza», per le "ripercussioni della tragica situazione sanitaria in cui versa il Paese sulla quotidiana attività dell’intera popolazione e in particolare degli avvocati, provocandone di fatto la paralisi». Nella richiesta l’associazione evidenziava che «le misure previste in favore della categoria sono inesistenti o comunque assolutamente insufficienti» e, per questo, sollecitavano il pagamento delle spese di giustizia dovute.