Coronavirus, Puglia 210 posti letto in 2 ospedali GVM Care & Research

BARI - Nelle due strutture ospedaliere del gruppo GVM Care & Research; Research Villa Lucia Hospital a Conversano e Anthea Hospital a Bari sono stati allestiti 210 posti letto, di cui 50 di terapia intensiva, dedicati ai pazienti Covid-19.

Le altre due strutture pugliesi del gruppo, Santa Maria a Bari e Città di Lecce Hospital, si sono inoltre rese disponibili a svolgere attività per patologie non infettive che necessitano di operazioni d’urgenza, per ridurre la pressione sulle strutture pubbliche mediante trasferimento e presa in carico di pazienti non affetti da coronavirus.

«Riteniamo che tutti gli operatori della sanità, a tutti i livelli, debbano responsabilmente e concretamente offrire il loro contributo - dichiara Giuseppe Speziale, cicepresidente di GVM Care & Research - per rispondere, con un’azione sinergica, alle esigenze della cittadinanza in un momento di emergenza. Ci auguriamo che tutto questo non si renda necessario, ma qualora dovesse servire vogliamo farci trovare pronti per la popolazione pugliese, ma anche per le regioni limitrofe».

In tutti gli ospedali del gruppo è stato inoltre creato un ingresso unico con rigido triage che prevede misurazione della temperatura con termometro ad infrarossi, anamnesi epidemiologica e clinica e igienizzazione delle mani per utenti e personale sanitario.