Coronavirus, ecco l'app made in Molfetta per autodiagnosticare i sintomi

BARI - Un’app consentirà l’autovalutazione da parte dei cittadini di sintomi legati al coronavirus. Si chiama «iorestoacasa» ed è stata lanciata dalla Federazione delle società medico scientifiche italiane (Fism) in collaborazione con la società Exprivia di Molfetta (Bari). L’app consente di rispondere a una serie di domande che indagano su sintomi, viaggi, famiglia, abitudini e vaccini fatti. In base alle risposte del cittadino, la tecnologia valuterà il livello di attenzione (alto, medio o basso) da prestare alle proprie condizioni di salute, fatte salve tutte le rigorose prescrizioni emanate da Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità. Il download è gratuito attraverso lo store ufficiale Android e presto sarà attivo anche tramite store iOS.

L’app sarà successivamente dotata anche di funzionalità multi-canale e chatbot gestiti da Intelligenza Artificiale per permettere alle autorità di disporre di dati utili, elaborati e di facile lettura. «La condivisione delle informazioni scientifiche - dichiara Franco Vimercati, presidente Fism - è assolutamente indispensabile per promuovere comportamenti corretti e sicuri tra gli operatori sanitari e le persone che possono sentirsi disorientate o confuse dalla moltitudine di notizie che circolano in questi giorni».