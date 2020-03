Modugno, #andràtuttobene arcobaleno sui balconi

BARI - Un arcobaleno e la scritta «andrà tutto bene» dipinti dai bambini di Modugno su lenzuola appese ai balconi delle case. È l’iniziativa di alcune mamme e che si sta diffondendo in diverse città, per reagire con ottimismo all’emergenza coronavirus.

«Vogliamo lanciare un’onda di positività - dicono gli ideatori - e inoltre i bambini si divertiranno molto a dipingere».

Ieri sera è partito l’appello su alcune pagine Facebook e in poche ore molti balconi della città nel Barese si sono riempiti di arcobaleni. Su ogni lenzuolo, decorato di mani e cuori, ci sono i nomi dei bambini che lo hanno realizzato. Un modo per esorcizzare la paura e l’attesa, per ingannare il tempo del #iorestoacasa e per dare un messaggio di speranza. «Sul nostro balcone - dicono le mamme che hanno aderito all’iniziativa - c'è un arcobaleno di speranza. L’auspicio per l'Italia che #andràtuttobene. Abbiamo bisogno di pensieri positivi»