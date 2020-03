Casamassima, al posto dell'Auchan ecco la nuova insegna: apre lo Spazio Conad

BARI - Addio allo storico punto vendita Auchan di Casamassima: terminati i lavori è arrivata anche l'insegna che annuncia l'arrivo del nuovo Spazio Conad al posto dell'ex area dell'ipermercato. Da domani i clienti potranno accedere a un negozio che si estenderà su 6500 mq e vedrà numerosi reparti per soddisfare le esigenze dei consumatori. Ventuno le casse previste, di cui sei self. I lavori sono durati un paio di mesi: a inizio gennaio, infatti, le vecchie insegne Auchan sono state smantellate e si è provveduto alla ristrutturazione degli ambienti. Duemila i posti auto previsti e aperture dalle 9 alle 21, ogni giorno. Al momento, spiegano fonti sindacali, sono stati impiegati tutti gli ex 270 addetti. È in corso la procedura di cassa integrazione richiesta dall'azienda, per tenere in capo i lavoratori almeno fino alla fine dell'anno. Permane, però, il rischio esubero, per 130 di loro.

«Con il cambio di insegna a Casamassima, lanciamo su Bari l’ultimo nato in casa Conad, SPAZIO CONAD, un ipermercato, o meglio uno spazio, in grado di soddisfare ancora meglio le esigenze dei clienti, garantendo un servizio efficiente e moderno, all’insegna della qualità e della convenienza», annota il direttore marketing e rete Iper e Superstore di Conad Adriatico Claudio Troiani. «Spazio Conad nasce per rilanciare la rete ex Auchan con una nuova esperienza di shopping oltre la spesa, perché si propone anche come luogo di incontro e che dà risposte alle attese di clienti e famiglie. L’offerta è in stile Conad: convenienza, qualità, funzionalità. Abbiamo in assortimento i migliori prodotti del territorio, a cui riserviamo, come nostra strategia aziendale, grande attenzione cercando di avere un rapporto diretto con le piccole aziende ed imprenditori della stessa comunità. Ringraziamo tutti i nostri nuovi collaboratori ex Auchan che sono entrati a far parte della famiglia Conad e per aver lavorato con grande motivazione e grande voglia di “rivincita” al rilancio di questo negozio insieme con i colleghi di Conad Adriatico permettendo la riapertura con la nuova insegna in tempi davvero brevissimi».