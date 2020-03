Barese 59enne muore con la moto sull'autostrada A 16 dopo Candela

Si chiamava Carmine D’Aprano aveva 59 anni ed era di Bari il motociclista che ieri sera ha perso la vita lungo l’autostrada A16 nel tratto tra Candela e Lacedonia in direzione Canosa (Bat). Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale. A quanto si apprende l’uomo era solo in sella alla sua motocicletta. Due le moto coinvolte nel sinistro stradale.