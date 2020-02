Sparatoria a Gioia del Colle, 70enne ferito da tre proiettili a torace e gamba

BARI - Un settantenne ferito a colpi d'arma da fuoco, si è presentato in ospedale per essere soccorso. È accaduto questa mattina: l'uomo, di Gioia del Colle, noto alle forze dell'ordine, è giunto al pronto soccorso del Miulli di Acquaviva, accompagnato da ignoti: risultava ferito da un colpo ad una gamba e due al torace: le sue condizioni non sarebbero gravi. Sull'episodio indagano i carabinieri.