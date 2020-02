Bari, presi due ladri d'auto in trasferta da Cerignola: stavano «spogliando» una Mercedes

Da Cerignola a Bari per spogliare le auto. Due ladri in trasferta sono stati arrestati dalla Polizia a Poggiofranco. Gli agenti di una Volante hanno individuato al rione Poggiofranco un uomo intento e smontare i 4 pneumatici da una Mercedes in sosta: il ladr, identificato per Savino Lopez, 26 anni, cerignolano, veniva subito bloccato. Gli agenti hanno rintracciato anche il complice che a bordo di un'auto si era allontanato ma è stato intercettato e bloccato in via Buozzi. Inevitabili le manette anche per lui, il 44enne Savino Dinoia, anche lui cerignolano. I due ladri in trasferta sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. L'auto utilizzata è stata sequestrata.