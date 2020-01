Ruvo di Puglia, spacciavano marijuana in casa: arrestati due coniugi

A Ruvo di Puglia (Ba) dopo alcune segnalazioni, i carabinieri hanno fermato un 20enne del luogo che usciva da un'abitazione sospetta, dove si pensava da tempo ci fosse un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 20enne infatti aveva una dose di marijuana con sé, allora è scattata la perquisizione nell'appartamento, dove c'era una coppia: trovati 440 grammi di marijuana già divisa in dosi, 480 euro in contanti e materiale per il confezionamento. Entrambi 32enni, i coniugi erano già noti alle forze dell'Ordine. Entrambi si trovano ai domiciliari.