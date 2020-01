Triggiano, spararono a pregiudicato da uno scooter: arrestati in 2

I carabinieri di Triggiano (Ba) hanno individuato le due persone che lo scorso 12 gennaio hanno ferito a bordo di uno scooter un pregiudicato 37enne del posto, Nicolangelo Manzari, sparandogli in pieno centro a bordo di uno scooter. L'uomo è stato soccorso da alcuni familiari. Il giorno successivo i militari hanno arrestato già il conducente del mezzo, Pietro Raimondi, 42enne sorvegliato speciali, che aveva finito da appena un anno di scontare una condanna per un precedente omicidio. Le ulteriori indagini hanno invece permesso di arrestare anche Vito Magistro, pregiudicato di 24 anni, colui che ha sparato, probabilmente per motivi legati allo spaccio di droga. È emerso che i due avevano raggiunto Manzari a casa chiedendogli un incontro, poi gli hanno teso un agguato, nascosti in un vicolo. I due si trovano in carcere.