Ruvo, caccia al cinghiale illegale nel Parco dell'Alta Murgia: denunciati in 2

I carabinieri forestali hanno denunciato due persone che esercitavano nel Parco Nazionale dell'Atla Murgia la caccia illegale al cinghiale. Sequestrati due fucili e numerose munizioni. Sono stati i militari di Ruvo di Puglia (Ba) a notarli: i due cercavano di attirare i cinghiali spargendo sul suolo alcuni alimenti (mandorle, legumi, patate) di cui i cinghiali vanno ghiotti. I responsabili, residenti nel Bitontino, dovranno rispondere in concorso fra loro dei reati di esercizio venatorio non consentito e introduzione di armi in area naturale protetta.