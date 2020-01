Bari, concessione scaduta: sequestrata area del Barion

La Guardia Costiera di Bari, nell'ambito di alcuni controlli sul litorale, ha sequestrato una superficie di 500mq di specchio d'acqua davanti al Circolo Nautico Barion, in quanto ne ha accertato l'utilizzo abusivo. La licenza di concessione demaniale marittima era scaduta il 31 dicembre 2019, per una svista non era stata rinnovata, e il circolo non aveva provveduto a sgomberare l'area, come previsto dalle clausole.

Nello specchio d'acqua, in corrispondenza del pontile di levante, erano stati posizionati imbarcazioni da diporto, ormeggi, catenarie e corpi morti. Tutto era di proprietà di alcuni soci.