Bari, autocarro prende fuoco sulla Statale 16: nessun ferito

BARI - Momenti di panico nel pomeriggio sulla statale 16, all'altezza di Japigia, dove un autocarro ha preso fuoco mentre percorreva la carreggiata in direzione sud. È accaduto in prossimità dell'uscita per il Palaghiaccio. Da chiarire le cause che hanno innescato le fiamme: sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e Polizia locale. Gli occupanti dell'autocarro sarebbero comunque riusciti a mettersi in salvo senza conseguenze.

La strada è stata successivamente liberata dal mezzo incendiato e la viabilità è tornata regolare.