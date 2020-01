Bari, ritorna «Un pianoforte per strada», 12 ore di musica per la solidarietà

«Un pianoforte per strada», dodici ore di musica (e non solo) nel cuore della città di Bari. Torna anche quest’anno la manifestazione di beneficenza “After Christmas - Natale è per sempre”, organizzata dall’onorevole Francesco Paolo Sisto, che si terrà domenica 12 gennaio dalle 9 alle 21 in via Argiro 33.

L’evento è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa nello studio Sisto, in via Roberto Da Bari 36. Stavolta l'onorevole suonerà in favore delle oltre 500 famiglie bisognose di Bari, assistite dall’associazione “Incontra”, a cui sarà devoluto il ricavato. Una performance musicale di Sisto & Friends in collaborazione con la Camerata Musicale Barese (ha messo a disposizione 150 biglietti) Jerome Caffè (offrirà cioccolata calda e panettone), l’associazione Giovani Medici (offriranno servizi di consulenza), il coro Black & Blues, Napolitano Strumenti Musicali (ha messo a disposizione il pianoforte), Spartiti Uniti, il Coro dei parlamentari della Camera autore del brano “Onorevole Natale”.