Bari, picchiarono un uomo e gli rubarono l'auto: due arresti

La polizia di Bari ha arrestato questa mattina un 33enne, Dario Magaletti, e un 22enne, Mario Milella, per una rapina aggravata in concorso avvenuta il 30 settembre scorso. In base alla ricostruzione degli inquirenti, i due indagati, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza mentre 'passeggiavano' nel quartiere San Paolo, hanno adocchiato un uomo che stava consultando il cellulare, a bordo di una Volkswagen Golf ferma con le chiavi inserite: con una mossa fulminea aprirono lo sportello dell'auto, picchiarono il conducente e lo minacciarono, e fuggirono con l'auto. Il 33enne si trovava già in carcere per altri motivi, il 22enne è stato posto ai domiciliari.