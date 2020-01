Bari, addio allo sversamento della fogna in mare: dal Comune ok a progetto Aqp

BARI - Il Comune di Bari approva il progetto di Aqp: addio allo sversamento della fogna a Pane e Pomodoro. Ad annunciarlo è il sindaco Antonio Decaro con un post su Facebook: «Iniziamo il 2020 con una buona notizia.Il progetto di Acquedotto Pugliese sulle reti fognarie in questi giorni ha fatto un decisivo passo in avanti. Il Consiglio comunale di Bari ha approvato la variante urbanistica e l'autorizzazione agli espropri.

«AQP - spiega Decaro - potrà avviare la gara per i lavori di costruzione dell'mpianto di sollevamento di una nuova condotta premente lunga 2,7 km e di nuovi collettori fognanti nei quartieri Picone, Carrassi e San Pasquale lunghi più di 4 km. Al termine di questi lavori imponenti, che dureranno circa 3 anni e che sono stati finanziati con 26 milioni di euro, cesserà finalmente lo sversamento in mare della fogna a Pane e Pomodoro all’indomani delle piogge torrenziali». E conclude: «È un intervento che la città attendeva da tempo. Ci saranno tanti disagi per i cantieri su strada, ma al termine dei lavori la spiaggia più bella della città potrà essere frequentata senza interruzioni».