Bari, incendio su balcone appartamento: vigili del fuoco salvano madre e figlio

Un incendio si è sviluppato all’alba sul balcone di un appartamento al quarto piano di una palazzina in via Amendola a Bari. All’interno dell’abitazione c'erano una donna con suo figlio che dormivano e per questo non si erano accorti dell’incendio. A svegliarli sono stati gli agenti della polizia e i vigili del fuoco allertati dai vicini. Ancora da accertare le cause del rogo.

Le fiamme hanno avvolto i tendaggi sul balcone, bruciato una pianta e spaccato un vetro. Le tre squadre dei pompieri intervenute hanno evitato che l’incendio si propagasse nell’abitazione. Sul posto è giunta anche un’ambulanza del 118 e una squadra della polizia scientifica.