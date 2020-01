Bari, picchia la compagna e la minaccia di morte con un coltello: arrestato

La polizia di Bari è intervenuta in una zona del centro per una richiesta d'intervento al 118 perché una donna era rimasta vittima di violenze domestiche. Arrestato in flagrante Shpetim Shehi, 40enne albanese con precedenti, attualmente sottoposto alla misure dell'obbligo di dimora con presentazione alla polizia. L'uomo è ritenuto responsabile di lesioni personali e atti persecutori nei confronti della donna, originaria della Romania, che con due evidenti ematomi ha raccontato di essere stata picchiata dall'uomo, suo convivente, e aveva allertato i soccorsi mentre lui era in caserma per adempiere all'obbligo di firma. Salito in casa, poi, l'uomo si è accorto della presenza dei sanitari, e ha minacciato di morte la donna con un grosso coltello. La malcapitata è riuscita a fuggire ed è stata portata in ospedale. L'uomo si trova nel carcere di Bari.