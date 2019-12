Bari, ultime spese nel giorno della Vigilia: mercati rionali aperti fino alle 17

BARI - Ultimi acquisti per il cenone della Vigilia di Natale: a Bari i mercati rionali sono aperti fino al tardo pomeriggio. Le strutture rionali, come concordato tra operatori e ripartizione Sviluppo economico del Comune, potranno osservare gli stessi orari nella giornata del 31 dicembre, vigilia di Capodanno.

Questo il calendario: mercato settimanale del giovedì di via Salvemini: domenica 15 dicembre e domenica 5 gennaio 2020, orario ordinario diurno; mercato settimanale del martedì di via Vaccarella: domenica 22 dicembre fino alle ore 20.00; mercato settimanale del venerdì di via De Ribera: domenica 29 dicembre, orario ordinario diurno; mercati giornalieri coperti di Madonna del Carmelo, San Girolamo e Don Bosco fino alle ore 14.00

Con la stessa ordinanza è stata data facoltà a tutti gli operatori dei mercati rionali giornalieri di poter esercitare la vendita nell’arco della giornata, con il seguente orario: lunedì 23 dicembre apertura alle ore 7 e chiusura alle ore 24; martedì 24 dicembre apertura alle ore 7 e chiusura alle ore 17; martedì 31 dicembre apertura alle ore 7 e chiusura alle ore 17.

Per quanto riguarda invece i mercati settimanali di merci varie, alle aperture straordinarie domenicali già annunciate nelle scorse settimane, si aggiunge un altro appuntamento. Nel giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre, le bancarelle saranno in via Salvemini e piazzale Lorusso, fino alle ore 14.