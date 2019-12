Mirò in Puglia, in mostra le immagini dell'artista catalano dedicate agli amici

Si chiama «Miró. Quelques fleurs pour des amis» ('Alcuni fiori per gli amicì) la mostra delle immagini che l’artista catalano ha dedicato agli amici come Ionesco, Max Ernst, Matisse, Nina Kandinsky e che, raccolte nell’omonimo libro d’artista, saranno esposte in tre sedi della provincia di Bari dal 22 dicembre al 26 aprile 2020. A Casamassima, la mostra sarà a Palazzo Monacelle; a Gioia del Colle a Palazzo San Domenico e a Turi nella Chiesa di Sant'Oronzo. Il libro d’artista, stampato nel 1964, è la trasposizione litografica voluta da Eugène Ionesco nel raccogliere in un unico volume gli acquarelli di questa serie di un fiore e una dedica. La mostra, organizzata da Sistema Museo con i Comuni interessati, è visitabile con un biglietto unico per tutte le tre sedi.