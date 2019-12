Modugno, nascondeva hashish in casa: in manette 25enne. A Bari arrestato pusher

BARI - I Carabinieri di Modugno (Bari) hanno arrestato B.R., 25 anni, per spaccio di stupefacenti. E’ stato trovato in possesso di 87 grammi di hashish, oltre a materiale per il confezionamento di dosi e 560 euro in contanti considerati provento dello spaccio. Insospettiti dall’andirivieni di persone segnalato da cittadini, i militari hanno compiuto una perquisizione nell’appartamento del giovane e hanno trovato lo stupefacente. Arrestato nei giorni scorsi e portato in carcere a Bari, il 25enne è stato giudicato con il rito direttissimo e condannato a 10 mesi, pena sospesa, e 2.000 euro di ammenda.

Inoltre, un 24enne incensurato è stato arrestato la scorsa notte a Bari, in Corso Cavour, dai Carabinieri del Radiomobile che lo hanno trovato in possesso di 36 involucri di marijuana, per oltre 30 grammi; oltre a una dose di cocaina, materiali per il confezionamento e 105,50 euro. Incensurato, è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.