Monopoli, stalker evade dai domiciliari e reagisce ai poliziotti: arrestato 46enne

MONOPOLI - Gli uomini del commissariato di Monopoli hanno arrestato un uomo di 46 anni per stalking e violenze, molte verbali, proseguite per circa 10 anni nei confronti della ex compagna di 49 anni.

La vittima aveva già denunciato continui maltrattamenti e l'uomo fu arrestato nel 2015 in flagranza di reato. Uscito dal carcere, era tornato a convivere con la donna, ma dopo alcuni mesi erano ricominciati i litigi, anche per la strada e segnalati da cittadini alla polizia. Al 46enne furono notificati un avviso orale del Questore di Bari e un ammonimento. La donna decise di allontanarlo da casa definitivamente. Poi, a seguito dei reati commessi, lui fu sottoposto gli arresti domiciliari, ma ha violato la misura cautelare. E’ stato intercettato ieri sera da una Volante dopo aver tentato di sfondare a calci il portone di ingresso a casa della ex. Ed è stato arrestato dopo una colluttazione con i poliziotti intervenuti, che hanno riportato lesioni guaribili in 5 giorni. Ora è in carcere.

La donna, esasperata, ha riferito che poco prima il 46enne aveva tentato due volte di introdursi nell’appartamento: prima danneggiando il portone e poi cercando di arrampicarsi utilizzando i tubi del gas all’esterno dell’abitazione.