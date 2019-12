Bari, cancello gli cade addosso: ferito titolare azienda

Stava chiudendo il cancello d’ingresso della sua attività commerciale che è fuoriuscito dal binario e gli è caduto addosso, procurandogli ferite alle gambe. E' accaduto nella zona industriale di Bari, al direttore di un’azienda specializzata nella vendita di prodotti per cartolerie, in via De Blasio. Sul posto sono intervenuti il 118, la polizia e personale dello Spesal.