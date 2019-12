Altamura, un concerto di musica classica in favore della Terra Santa

ALTAMURA - Note musicali pro Terra Santa. Si terrà domani, 5 dicembre alle ore 20.30 presso il Teatro Saverio Mercadante di Altamura un concerto di musica classica "Pellegrini di Pace e di Speranza " in favore della Terra Santa. L'evento è stato promosso dall’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, delegazione di Acquaviva delle Fonti-Santeramo in Colle e organizzato con la Sezione Bari Alta Murgia, in collaborazione con l’Istituzione concertistica orchestrale Magna Grecia e il Festival Opera de Mari.

Nell’occasione, unica ed irripetibile per il territorio, saliranno sul palco il pianista di fama internazionale Benedetto Lupo, il soprano Natalizia Carone e l’Orchestra Ico della Magna Grecia diretta dal maestro Giuseppe Bini. Il programma musicale sarà interamente dedicato a Van Beethoven e e a Mozart.

L'evento musicale, durante il quale sarà presentato il cofanetto musicale intitolato "Pellegrini di pace e di speranza", avrà luogo con il patrocinio della Luogotenenza per l’Italia Meridionale Adriatica, dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, della Regione Puglia e del Comune di Altamura. Il "Concerto pro Terra Santa" rientra nell’ambito del progetto dal profondo valore culturale e spirituale "Pellegrini di pace e di Speranza".