Cucina, uno dei migliori chef del mondo a Bloomberg: ecco dove si mangia bene a Bari

Due ristoranti baresi finiscono nei locali selezionati dai migliori chef del mondo per Bloomberg, il network di informazioni con sede negli Stati Uniti e filiali in tutto il mondo. In un articolo pubblicato on line, vengono citati i pareri di noti chef su alcune località sparse un po' in tutto il mondo su piatti favolosi che hanno più probabilità di essere trovati in bar o bistrot informali che in ristoranti eleganti.

Giudice culinario del capoluogo pugliese è stato lo chef calabrese Francesco Mazzei, del Sartoria a Londra e proprietario di tre ristorante nella capitale britannica: Bloomberg lo considera un campione della cucina italiana del sud e lui ha scelto Bari. «La Puglia - dice - è molto fertile, con prodotti straordinari", afferma. “Vai in un ristorante come Giampà (in via Lucarelli nel rione Poggiofranco, ndr) e puoi gustare frutti di mare incredibili, così come la pasta e l'olio d'oliva. È una città fantastica. La cucina povera del sud (Italia) sta finalmente guadagnando il rispetto che merita all'estero. Un altro mio ristorante preferito è Lo Scoglio, proprio vicino all'aeroporto. Cucinano con passione».

Mazzei è stato nominato qualche mese fa Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, un’onorificenza proposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e approvata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’Omri (Ordine al Merito della Repubblica Italiana) è stato istituito “per ricompensare benemerenze verso la nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nell’impegno di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari”, afferma la motivazione dell’onorificenza.

Mazzei, come chef, ha contribuito allo sviluppo economico e creato posti di lavoro con i suoi tre ristoranti londinesi, Sartoria a Savile Row, da secoli la strada dei sarti per gentiluomo a due passi da Piccadilly Circus; Fiume sul Tamigi accanto al nuovo complesso edilizio in costruzione attorno all’ex-centrale elettrica di Battery, quella resa famosa dalla copertina di un album dei Pink Floyd; e Radici a Islington

