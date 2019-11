Droga e tentato furto in appartamento: tre arresti a Bari e Carbonara

I carabinieri di Bari in questi ultimi giorni sono stati impegnati in una serie di controlli e hanno arrestato due persone in flagrante per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e una per tentato furto in un'abitazione.

In via Dalmazia è stata fermata un'auto con a bordo un 27enne, G.K., trovato con 23 grammi di marijuana (50 dosi). il 27enne si è scagliato contro i militari per farsi restituire alcune dosi per uso personale, ed è stato arrestato anche per resistenza a pubblico ufficiale. Si trova ai domiciliari.

In via Fieramosca i carabinieri hanno arrestato D.G.G., 24 anni, già ai domiciliari quindi ora in carcere. In casa aveva 88 grammi di marijuana (34 dosi), 70 grammi di hashish (24 panetti), e altri 360 grammi di marijuana chiusa in buste di cellophane.

A Carbonara, in via Fratelli de Filippo, dopo una segnalazione al 112 una pattuglia è intervenuta per un furto in un'abitazione. I militari hanno perquisito un uomo che si stava allontanando, identificato nel georgiano T.G., 38 anni. Pur essendosi opposto, i carabinieri l'hanno bloccato e in tasca gli hanno trovato parte della serratura divelta di una porta d'ingresso di un appartamento, dove aveva provato a entrare. Si trova ai domiciliari e dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale.