Bari, si intrufola in casa dell'ex moglie e la aggredisce: divieto di avvicinamento per un 42enne

La polizia del Commissariato di Bari Nuova - Carrassi, ha eseguito una misura cautelare di divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo di 42enne, accusato di stalking verso l'ex moglie. Nei giorni scorsi la donna, rincasando insieme alla figlia minorenne, ha trovato in casa l'ex compagno, che era entrato senza autorizzazione, forse da una finestra sul retro. In casa l'uomo l'ha prima aggredita verbalmente, e poi fisicamente. Pertanto la donna ha deciso di denunciarlo, dopo numerose violenze per motivi di gelosia, che duravano fin dall'inizio della loro relazione.

Per intimorirla, infatti, il 42enne aveva anche minacciato di divulgare video intimi, e aveva aperto un profilo sui social usando i dati della figlia minorenne, con le sue foto.