Bari, ex Om carrelli: ok Camera a proroga Cigs di un anno ai lavoratori

Boccata d'ossigeno per i lavoratori della ex Om Carrelli. La Camera - dopo il via libera in commissione di una settimana fa - ha approvato il Dl imprese e con esso l'emendamento l’emendamento sugli ammortizzatori sociali in deroga per i lavoratori della ex Om Carrelli di Bari-Modugno, consentendo così di percepire un reddito per i prossimi 12 mesi in attesa della reindustrializzazione del sito, dove l’impresa Selektica ha avviato un piano industriale da avviare per il recupero di materiale.

La ex «Om Carrelli» è chiusa ormai da 8 anni e, fallito il piano della Kion che aveva in programma di produrvi automobili elettriche, sono 165 i lavoratori disoccupati rimasti senza più risorse.

Se da un lato i sindacati hanno da tempo chiesto per i 165 non solo la proroga della concessione di ammortizzatori sociali ma anche corsi di riqualificazione, da parte sua - in un’intervista esclusiva rilasciata alla “Gazzetta” un mese fa, l'ingegner Giuseppe Dalena, uno dei soci di Selectika (l’azienda che ha presentato il suo piano di apertura del sito e di inizio dell’attività produttiva) dichiarò che la previsione più realistica possibile è che si possa entrare in attività entro il secondo semestre del 2021. Il piano di lavoro prevede, disse Dalena, la lavorazione di 84mila tonnellate annue di multimateriale plastico e di 120mila tonnellate di vetro.