Travolto da un'auto mentre va al lavoro in bici: 38enne muore nel Barese

Un bracciante agricolo 38enne di origini albanesi è morto questa mattina sulla strada che collega Molfetta a Giovinazzo, nel Barese, travolto da un'auto mentre era in sella alla sua bici. L'incidente è avvenuto vicino allo svincolo per Cola Olidda. Indagano i carabinieri: secondo i primi rilievi a bordo dell'auto che proveniva da Giovinazzo c'era una donna, che si è fermata per prestare i soccorsi. Purtroppo per il 38enne non c'è stato nulla da fare.