Bari, corrieri della droga intercettati su A/14: sequestrati 160 kg di marijuana

BARI - La Polizia stradale ha sequestrato 160 kg di marijuana, al termine dell'inseguimento ad una vettura con due uomini bordo, intercettata sull'A/14, all'altezza di Bitonto. La pattuglia ha intimato l'alt, ma il conducente giunto sul punto di fermarsi, ha accelerato bruscamente fuggendo a folle velocità, sino a Trani, dove due pattuglie lo hanno obbligato ad entrare nella corsia di emergenza.

I malfattori sono fuggiti a piedi, e dopo aver saltato il guardrail ed approfittando del buio, si sono dileguati nelle campagne adiacenti. La loro auto, ancora in movimento, e' stata fermata dagli agenti che hanno cosi' evitato ulteriori e più gravi conseguenze. La droga trovata nell'auto era confezionata in grossi bustoni. I poliziotti della Polizia Stradale del Compartimento Puglia, in questi dieci mesi del 2019, hanno sequestrato oltre 400 chilogrammi di sostanze stupefacenti, trasportati a bordo di veicoli.