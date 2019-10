Acquaviva, rubavano chiavi di casa nelle macchine parcheggiate fuori dall'ospedale: 3 arresti

I carabinieri di Acquaviva delle Fonti (Ba) hanno arrestato tre topi d'appartamento baresi, M.A., 26 anni, S.N., 27, e C.B., 25, tutti già noti alle forze dell'ordine, per furti nel parcheggio antistante l'ospedale Miulli. Da tempo i carabinieri li stavano monitorando: i tre, a bordo delle rispettive auto, dopo aver ispezionato i parcheggi a pagamento e gratuiti, hanno puntato un'utilitaria intestata a una società in provincia di Matera, hanno forzato lo sportello e sottratto le chiavi della società, di cui avevano carpito l'indirizzo, e sono partiti alla volta della casa della vittima, mentre uno di loro è rimasto sul posto.

Una pattuglia dei carabinieri, tuttavia, ha 'sventato' il piano dei malfattori, intercettandoli all'uscita dell'ospedale. I tre sono stati arrestati per il furto commesso sull'auto del malcapitato, e per il tentato furto nell'abitazione del materano. Non era la prima volta che la banda utilizzava questo modus operandi. I tre sono stati condotti ai domiciliari.