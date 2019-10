Mola, polizia intercetta autocarro rubato poco prima: è caccia ai ladri

La polizia di Castellana Grotte (Ba) durante un servizio di pattugliamento sulla SS16, a Mola di Bari, ha notato un autocarro con a bordo un escavatore e l'hanno fermato per un controllo. Il conducente ha iniziato a zigzagare per sottrarsi al controllo, poi ha arrestato la marcia ed è scappato a piedi. I poliziotti hanno messo in sicurezza la zona e hanno contattato una ditta di soccorso stradale per far rimuovere il veicolo: gli addetti della ditta hanno poi constatato con stupore che il veicolo da rimuovere era stato rubato proprio dalla loro autorimessa. Ignoti, infatti, avevano tagliato le reti metalliche che delimitano l'area di parcheggio dell'azienda, forzato un cancello e rubato l'autocarro. In corso accertamenti per rintracciare gli autori del furto.