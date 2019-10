Modugno, 7 operai sfruttati in impresa import-export, pagati 2 euro all'ora: 2 denunce

I carabinieri di Modugno (Ba) hanno denunciato un 55enne titolare di un'impresa di import/export e il figlio 27enne, entrambi incensurati, per sfruttamento di 7 operai. I militari si erano appostati fuori da un capannone nella zona industriale e avevano notato un continuo andirivieni di operai di origine africana e asiatica, in bici o a piedi, che andavano a lavorare per poi andare via in tarda serata. I carabinieri allora hanno perquisito l'azienda e hanno accertato la presenza di 7 operai, 4 africani e 3 cinesi, di cui 2 irregolari sul territorio nazionale. Tutti stavano scaricando un camion di addobbi natalizi. Il titolare è un cittadino cinese, ma le attività quotidiane erano dirette dal figlio, che stabiliva i turni, distribuiva le buste paga e autorizzava le pause. Tutti i lavoratori erano sfruttati: lavoravano 10 ore al giorno guadagnando 2,20 euro all'ora, non erano stati sottoposti alle visite mediche e non avevano ricevuto formazione sulla sicurezza. Le loro attività interne, invece, venivano costantemente monitorate anche da telecamere di videosorveglianza. Elevate sanzioni per oltre 40mila euro.