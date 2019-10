Bari, poliziotti uccisi a Trieste: mazzo di rose davanti alla Questura

«Per i nostri figli scomparsi per difendere i nostri diritti»: è il testo allegato ad mazzo di fiori che un cittadino ha lasciato stasera davanti ai cancelli della Questura di Bari per ricordare «il coraggio» dei poliziotti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego uccisi ieri a Trieste. In un messaggio la Questura esprime all’uomo e a tutti coloro che sono vicini alla Polizia in questo momento triste «la più profonda e sincera gratitudine».