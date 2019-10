Bari, progetto di team d'architetti pugliesi vince il premio Maggia 2019

BARI - Il progetto 'Gravitazioni di stanze di pietrà, ideato e realizzato dal gruppo pugliese guidato da Vito Quadrato, Tiziano De Venuto, Andrea Miccoli e Giuseppe Tupputi di Bari, ha vinto il Premio Federico Maggia 2019, incassando un assegno di 10 mila euro.

Secondo la giuria, presieduta dall’architetto ticinese Mario Botta, il progetto, «era quello che meglio rappresentava l'eleganza del territorio biellese, tendendo alla stabilità della forma e costruendo un ordine dinamico e multifunzionale, che si configura come la struttura di una danza: una gravitazione armonica di elementi in un grande spazio».

La giuria era formata da Nino Cerruti, stilista e presidente di Lanificio Cerruti; Yves Nacher, direttore del forum d’Urbanisme et d’Architecture di Nizza; Gianni Massa, vice presidente vicario del Consiglio Nazionale Ingegneri; Marina Salamon, imprenditrice; Marco Trisciuoglio, docente di Progettazione del Paesaggio al Politecnico di Torino.