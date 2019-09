Acquaviva, in 3 tentano di rubare un'auto: arrestato 40enne bitontino, fuggitivi ricercati

I carabinieri di Acquaviva delle Fonti (Ba) ieri mattina, domenica 22 settembre, hanno arrestato un 40enne bitontino per concorso in tentato furto d'auto. Alle prime luci dell'alba un militare che stava andando in caserma ha notato due persone che stavano armeggiando vicino a un'utilitaria in via Colaninno, mentre un terzo stava aspettando vicino a un furgone bianco, facendo sicuramente da palo. Quando i tre hanno visto il carabiniere fermarsi, sono scappati, uno a bordo del furgone, e gli altri due a piedi: la targa del mezzo, che il militare è riuscito ad appuntare, era stata contraffatta con del nastro adesivo nero. Il furgone è stato bloccato poco dopo sulla SP 205, ed era guidato dal 40enne, che poi è stato arrestato. Proseguono le ricerche dei due fuggitivi.