Bari, controlli cc: parcheggiatori abusivi denunciati, sequestrati alimenti a un ambulante non autorizzato

Ieri sera i carabinieri hanno effettuato controlli a tappeto a Bari: due parcheggiatori abusivi, D.P., 39enne disoccupato e senza fissa dimora, e H.F., 46enne di Bitonto (Ba), sono stati denunciati per violazione del Daspo urbano, il primo esercitava l'attività illecita nei pressi del cimitero monumentale, il secondo in Corso Trieste.

Altri tre parcheggiatori abusivi sono stati sanzionati (complessivamente per 2313 euro) perché esercitavano l'attività in Piazzale Colombo e in piazza Federico di Svevia. Sono due 40enni e un 68enne. Nei pressi della spiaggia di Pane e Pomodoro, invece, un venditore ambulante è stato sanzionato per esercizio dell'attività abusivo, senza certificazione, e poiché guidava un'Apecar senza libretto di circolazione. Il veicolo è stato confiscato, mentre gli alimenti che vendeva sono stati devoluti in beneficenza.