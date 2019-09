Bari, Alberto Urso arriva al TeatroTeam per l'unica tappa pugliese

Si aggiungono altre date per il Solo Live di Alberto Urso, vincitore dell'ultima edizione di Amici. Il cantante sarà il 22 ottobre al Teatro Team di Bari per l'unica tappa pugliese. Il tenore e polistrumentista proporrà dal vivo, accompagnato da un'orchestra, i brani del suo primo album "Solo", già disco d'oro, insieme a quelli che lo hanno fatto conoscere al grande pubblico. I biglietti sono in prevendita su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Nato a Messina il 23 luglio 1997, Alberto Urso ad appena 13 anni partecipa a Ti lascio una canzone, programma di Antonella Clerici, come cantante lirico e arriva a duettare con Gianni Morandi sulle note di ‘Tu che m’hai preso il cuor’. Si diploma in teoria e solfeggio al conservatorio musicale di Messina con il massimo dei voti, conseguendo la Laurea Magistrale in Canto Lirico al conservatorio di Matera, dove studia pianoforte, sax e percussioni. Alberto Urso è stato presentato nella scuola di Amici da Stash che per primo lo ha sentito ai casting, arrivando poi a vincere il programma condotto da Maria De Filippi.