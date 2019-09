Musica, arte, vino e cibo: gli eventi a Bari fino a ottobre

Musica, arte, ma anche percorsi di degustazione di prodotti a chilometro zero e di buon vino per continuare ad animare la città vecchia. Spenti i riflettori sul «Bari piano festival», la rassegna che si conclude questa sera con un concerto al tramonto a Torre Quetta, si inaugura il nuovo cartellone di eventi dedicati ai baresi e ai turisti che continueranno a scegliere il capoluogo pugliese per trascorrere gli ultimi giorni di ferie.

Da martedì al 7 ottobre la città sarà il palcoscenico di una serie di appuntamenti culturali che fanno parte della manifestazione «Sentieri metropolitani», promossa e organizzata dalla Città metropolitana di Bari con la collaborazione del Comune. Si tratta di un programma di iniziative diffuse che spaziano dalla musica all’arte, con eventi prettamente dedicati alle eccellenze enogastronomiche del panorama locale e nazionale.

Due spettacoli musicali a cura dell’Orchestra sinfonica Metropolitana daranno il via al cartellone: martedì gli orchestrali, coadiuvati da altri musicisti, presenteranno i maggiori successi di Pino Daniele nel parco archeologico di piazza San Pietro, mentre giovedì la stessa location farà da sfondo alle migliori colonne sonore dei film da Oscar.

Un’attenzione particolare sarà poi riservata al vino, in tutte le sue proposte: da giovedì nella pinacoteca metropolitana «Corrado Giaquinto» aprirà i battenti la mostra «Il vino fa cantare», mentre dal giorno seguente si potrà visitare la mostra «Il vino dono di un dio», allestita nel museo archeologico di Santa Scolastica. Ma il vino sarà ancora protagonista nelle serate del 5, 6 e 7 ottobre, nel teatro Margherita, con l’iniziativa «Bollicine su Bari», organizzata da AIS - Associazione italiana sommelier, durante la quale sarà possibile assaggiare spumanti pugliesi e il Trentodoc, tipico del Trentino Alto Adige, e approfondirne la conoscenza con i più grandi esperti italiani di vini.

Il 6 e il 7 settembre, invece, la Coldiretti organizzerà un percorso enogastronomico sulla Muraglia, nella città vecchia, dove chiunque potrà degustare i prodotti tipici del territorio metropolitano di Bari.

«Sentieri metropolitani è un programma costruito per presentare ai baresi e ai turisti che ci raggiungeranno nei primi giorni di settembre - commenta il sindaco Antonio Decaro - il meglio della nostra terra e della nostra cultura: l’arte, l’enogastronomia, la musica, il nostro spirito di accoglienza e i nostri contenitori più belli riaperti al pubblico. La città non solo quest’anno non si è fermata ad agosto, ma riparte senza sosta verso la stagione autunnale che sarà ricca di appuntamenti, dagli eventi artistici a quelli sportivi, dai concerti alle mostre, passando per il buon cibo che rappresenta uno degli attrattori più importanti per la nostra terra. Questa per noi è una scommessa, vogliamo creare per Bari un’offerta continua, differenziata nei luoghi e nelle stagioni, convinti che Bari abbia tutte le carte in regola per essere una capitale turistica 365 giorni all’anno».

Ecco il calendario delle iniziative.

Martedì 3 settembre, 20.30, parco archeologico di San Pietro: «Je So’ Pazz’», concerto dell’Orchestra sinfonica Metropolitana sulle note di Pino Daniele. Direttore degli arrangiamenti: Alfonso Girardo. Voci: Francesca Leone, Giuseppe del Re, Savio Vurchio, Elio Arcieri. Special guest: Guido di Leone. Band: Max Monno (chitarra elettrica e acustica), Vincenzo Gentile (tastiera, pianoforte), Gianluca Fraccalvieri (basso elettrico) e Fabio Delle Foglie (batteria).

Giovedì 5 settembre, ore 20.30, parco archeologico di San Pietro: «Musiche da Oscar», concerto dell’Orchestra sinfonica Metropolitana.

Dal 5 settembre al 6 ottobre, Pinacoteca metropolitana: «Il vino fa cantare». Attraverso due dipinti emblematici della pinacoteca e grazie a un documentato excursus testuale e iconografico, la mostra si prefigge l’obiettivo di analizzare il connubio arte e vino, riservando particolare attenzione al rapporto identitario che presiede a questo singolare binomio. È previsto anche un percorso articolato nelle sale alla ricerca di emblemi, simboli.

Dal 6 settembre al 7 ottobre, Museo archeologico di Santa Scolastica: «Il vino dono di un dio», la mostra di vasi e immagini provenienti dalle collezioni archeologiche della città metropolitana di Bari. Saranno presentati alcuni pregevoli reperti delle collezioni del museo di Santa Scolastica, collocabili in un arco di tempo compreso tra il VI e il III secolo a.C. e provenienti dalle necropoli di alcuni tra i principali centri archeologici della Puglia antica, in particolare quella centrale (Ceglie del Campo, Ruvo di Puglia e Rutigliano), per illustrare le complesse implicazioni culturali sottese al consumo del vino nell’antichità. Ogni settimana saranno organizzate serate di degustazione di alcuni tra i migliori vini prodotti nell’area metropolitana di Bari.

Il 6 e 7 settembre, Venezia: «Cibo del contadino», a cura di Coldiretti. Una passeggiata sulla muraglia di Bari vecchia per degustare i prodotti tipici del territorio metropolitano.

Il 5, 6 e 7 ottobre, teatro Margherita: «Bollicine su Bari», a cura di AIS - Associazione Italiana Sommelier. La terra di Bari ospita le eccellenze del Trentino. Il 5 ottobre al via con la premiazione del miglior sommelier di Puglia e la presentazione delle bollicine pugliesi, mentre il giorno 6 sarà presentato il vino spumante Trentodoc. Le tre giornate si concluderanno con un incontro sul vino trentino dedicato a sommelier professionisti e al pubblico interessato.