Corato, ladri all'Osservatorio astronomico: l'appello per riavere gli strumenti

«Fateci ritrovare gli strumenti anche in forma anonima». È l’appello lanciato dai rappresentanti dell’osservatorio astronomico Andromeda di Corato dopo la scoperta, stamattina, di un furto nella struttura. Ignoti hanno forzato la serratura d’ingresso del deposito e portato via parte della strumentazione scientifica. Da un primo bilancio mancherebbero: due montature astronomiche computerizzate, 13 oculari, tre valigette con componenti per il funzionamento dei telescopi e una con batterie di alimentazione, due piccoli telescopi, tre tubi tralicci per il supporto dei telescopi e un generatore. Sul furto indaga la polizia.