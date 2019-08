Bitonto, scippa borsa ad anziana e fugge: arrestato 33enne

BARI - Scippa borsa ad anziana e tenta la fuga nel centro storico di Bitonto: per questo motivo gli agenti del Commissariato di Polizia di Bitonto hanno arrestato un 33enne di origini campane, accusato di furto con strappo in concorso.

L'episodio si è verificato ieri pomeriggio: secondo una ricostruzione degli agenti, il 33enne, dopo lo scippo avrebbe lanciato la borsa in direzione di due complici non identificati, tentando la fuga, ostacolata anche dalla reazione di alcuni cittadini, tra cui un Carabiniere libero dal servizio. L'uomo è stato bloccato dalle pattuglie della Polizia, nel centro storico di Bitonto: dopo la cattura, è stato condotto nel carcere di Bari. Indagini a tutto campo per rintracciare gli altri due partecipanti al colpo.