Bari, sequestrati 70 chili di pesce e carne congelata in ristorante

Settanta chili di pesce e 30 chili di carne tenuti in cattivo stato di conservazione sono stati sequestrati e distrutti dalla Polizia locale nel corso di un controllo in un ristorante in via Quintino sella, a Bari. La merce, secondo quanto hanno accertato i vigili, erano in un pozzo congelatore senza alcune etichetta sulla tracciabilità.

Ai responsabile veniva anche contestata la mancanza di registri e procedure del sistema di autocontrollo degli alimenti (HACCP); inoltre, nel vano laboratorio, non veniva effettuata regolarmente la raccolta differenziata, non c'era alcun contratto per lo smaltimento degli olii esausti, e non c'era l'autorizzazione per due insegne luminose esterne.