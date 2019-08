Bari, carambola tra due auto e un autocarro: traffico in tilt

BARI - Scontro tra due auto e un autocarro in via Bruno Buozzi a Bari: traffico in tilt in entrambe le direzioni. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio, coinvolto un mezzo di un noto esercizio commerciale e due auto. Ancora da chiarire la dinamica. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per eseguire i rilievi di rito e cercare di portare alla normalità il traffico. I soccorritori del 118 hanno prestato i primi soccorsi ai feriti che risultano non essere gravi.